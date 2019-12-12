Украина объяснила исправления в коммюнике саммита сложностями перевода

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Представитель Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников объяснил сложностями перевода внесение изменений в текст финального коммюнике парижского саммита в "нормандском формате" при публикации этого документа на сайте офиса президента Украины. Об этом Резников заявил, выступая в четверг в эфире украинского Общественного телевидения.

"Надуманная, раздутая история из ничего", - заявил он, комментируя ситуацию с изменениями в коммюнике, которые были устранены после протестов республик Донбасса.

"Что на самом деле происходило - это коммюнике отрабатывалось", - изложил Алексей Резников свою версию событий, приведших к внесению в текст поправок в одностороннем порядке. "Представьте себе: идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, однако идет общение на русском, немецком, французском и украинском языках, а текст получается на английском", - рассказал украинский представитель в Контактной группе.

Первым о несоответствиях между изначальным английским текстом согласованного на саммите коммюнике и его версией, опубликованной на сайте офиса президента Украины на украинском, русском и английском языках, во вторник вечером заявила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она обратила внимание на то, что в тексте, опубликованном на сайте офиса президента Украины, пункт Минских соглашений о предоставлении особого статуса Донбассу трактуется в привязке к обсуждению украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. В то же время в согласованном на саммите тексте коммюнике не было упоминания об этом украинском законе, срок действия которого является ограниченным. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в среду обвинил Киев в попытке обмануть партнеров по "нормандской четверке" и республики Донбасса, а также потребовал от украинских властей исправить опубликованный ими текст.

Офис президента Украины в среду исправил на своем сайте опубликованную на нем версию коммюнике саммита, исключив из него упоминание об украинском законе. Изначально изменения были внесены в русскоязычную и украиноязычную версии текста, позднее был исправлен и англоязычный вариант.