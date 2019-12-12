В городах Алжира в день президентских выборов проходят многотысячные акции протеста

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Многотысячная мирная манифестация протеста проходит в четверг в столице Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) на фоне продолжающегося голосования на президентских выборах, призванных положить конец затяжному и крайне острому общественно-политическому кризису. Как сообщает информационный портал Algerie360, центральные площади и улицы города переполнены десятками тысяч людей, осуждающих проведение выборов главы государства по сценарию властей и участие в них кандидатов от правящего режима.

Алжирцы, вышедшие с национальными флагами в руках на улицу имени Дидуша Мурада, площадь перед Главным почтамтом и другие места столицы, поют патриотические песни. "Нет голосованию! Долой несправедливость, нелегитимность и ложь!", - выкрикивают тысячи горожан. Массовые шествия против выборов проходят в ряде других городов страны, в частности в Беджайе, Буире, Джиджеле, Константине, Тизи-Узу.

Тем временем, по данным Независимого национального избирательного органа (ННИО), который осуществляет общее руководство и контроль за проведением выборов, явка к 11:00 по алжирскому времени (13:00 мск) составила 7,92%.

Свыше 24,4 млн алжирских граждан имеют право отдать свой голос за одного из кандидатов. Для обеспечения электорального процесса на всей территории республики открыты более 61 тыс. избирательных участков. Они закроются в 19:00 по алжирскому времени (21:00 мск), после чего начнется процедура обработки бюллетеней.

Конституционный совет допустил к выборам 12 декабря пятерых кандидатов: временного генерального секретаря партии "Национальное демократическое объединение" 60-летнего Азеддина Михуби, бывшего министра туризма, председателя политического движения "Аль-Бина" 57-летнего Абделькадера Бенгрину, двух бывших премьер-министров - 74-летнего Абдельмаджида Теббуна и 75-летнего Али Бенфлиса, а также кандидата от партии "Фронт будущего" 56-летнего Абдельазиза Белаида.

По мнению противников власти, "все пять кандидатов являются представителями действующей системы и не способны провести реальные преобразования в политической и социально-экономической областях, которых хочет народ". В свою очередь власти убеждены, что "только проведение президентских выборов позволит положить конец острому кризису, подвести черту под периодом в истории Алжира, когда правящие элиты не считались с интересами народа, и начать новый этап созидания и строительства сильного государства".