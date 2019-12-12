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Кризис на Украине

Макрон пообещал обсудить с лидерами ЕС итоги "нормандского саммита" по Украине

Французский лидер при этом отметил, что повестка встречи крайне загруженная

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Итоги саммита "нормандской четверки" представят европейским лидерам президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом французский лидер заявил в четверг журналистам перед началом саммита в Брюсселе.

"Вместе с канцлером мы проведем брифинг по саммиту "нормандской четверки", который состоялся в понедельник вечером в Париже", - рассказал Макрон. Вместе с тем, он не стал подробно углубляться в тему и рассуждать по поводу влияния этого события на возможность продления европейских санкций в отношении России. Соответствующее решение главы государств и правительств ЕС рассмотрят в течение этого двухдневного саммита в Брюсселе.

Макрон подчеркнул, что повестка встречи крайне загруженная. В частности, он назвал одной из основных тему экологии и перехода на возобновляемые источники энергии, а также вопрос поддержки бедных стран при создании новой инфраструктуры, "сельскохозяйственный суверенитет" Европы и вопрос искоренения терроризма в странах зоны Сахеля. Отдельно он остановился на землетрясении в Албании, которое унесло жизни 50 человек, выразив надежду, что европейцам удастся договориться о проведении конференции доноров для сбора средств на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник состоялся саммит "нормандской четверки". Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года. Главным же итогом, пожалуй, стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаФранцияКризис на УкраинеМакрон, Эмманюэль
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