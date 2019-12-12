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В Раде зарегистрировали законопроект об отмене закона о государственном языке

В партии "Слуга народа" поясняли, что документ предполагает признание закона о государственном языке утратившим силу, так как он направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка"
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© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Законопроект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который подвергли критике эксперты Венецианской комиссии, зарегистрирован в Верховной раде.

"Закон, который я анонсировал позавчера, зарегистрирован в парламенте", - написал в своем Telegram-канале автор документа, депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

На официальном сайте Верховной рады в четверг появился этот документ под названием "Проект закона о первоочередных мерах относительно регулирования языкового вопроса на Украине". Пояснительной записки к нему пока не опубликовано.

Бужанский в среду пояснял, что документ предполагает признание закона о государственном языке утратившим силу, так как он "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет", а направлен "на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка". По его мнению, отмена закона откроет возможность для написания нового проекта о языке, позволит начать широкую дискуссию на эту тему между жителями востока и запада Украины, представителями различных профессий и политических взглядов.

Ранее эксперты Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств.

Верховная рада 25 апреля этого года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения срока своих президентских полномочий, документ подписал Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

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