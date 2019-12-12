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Кризис на Украине

Украинская оппозиция требует расследовать стрельбу по полиции на "майдане" в 2014 году

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин отметил, что если данные о стрельбе подтвердятся, то необходимо будет привлечь к ответственности организаторов акций протеста

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась с Государственное бюро расследований (ГБР) с требованием проверить новые данные о том, что участники акций протеста на киевской площади (майдане) Независимости в 2014 году стреляли в сотрудников полиции. Об этом сообщил в четверг на своей странице в сети Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, опубликовавший фотокопию письма депутатов в ГРБ.

"Публикую сегодняшнее обращение депутатов фракции ОПЗЖ в ГБР о необходимости расследования информации о расстрелах на "майдане", распространенной блогером Шарием", - сообщил Ренат Кузьмин. Он добавил, что в случае если данные о стрельбе демонстрантов по полицейским в 2014 году подтвердятся, необходимо привлечь к ответственности организаторов акций протеста на "майдане".

Среди них Кузьмин назвал бывшего руководителя "самообороны майдана", бывшего спикера Верховной рады, а ныне депутата парламента от партии "Европейская солидарность" Андрея Парубия, бывших активистов "майдана" и бывших депутатов Верховной рады Сергея Пашинского и Владимира Парасюка. Среди лиц, которых нужно привлечь к ответственности в случае подтверждения информации о стрельбе демонстрантов по полицейским на "майдане", Кузьмин назвал бывшего начальника Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергея Горбатюка, которого депутат обвинил в фабрикации дела о расстрелах на "майдане".

Участник беспорядков на "майдане" 2014 года Дмитрий Липовой, подозреваемый в расстрелах силовиков, на допросе прокурорам подтвердил, что отец депутата Рады прошлого созыва Владимира Парасюка лично участвовал в расстреле сотрудников спецсподраздения МВД "Беркут" во время протестов в центре Киева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат родственников погибших на "майдане" беркутовцев Александр Горошинский.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий на своем канале в Youtube опубликовал полную видеозапись допроса Дмитрия Липового в прокуратуре. Запись, в частности, содержит признание последнего в том, что он принес на "майдан" оружие и предоставил его стрелявшим по силовикам. Липовой также заявил, что ни работники милиции, ни "Беркут" в отношении него не совершали на "майдане" никаких противоправных действий.

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