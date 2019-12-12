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В США заявили, что не видят свидетельств того, что Турция изменила курс относительно С-400

В Пентагоне считают, что республика не пытается пойти в другом направлении

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон не видит никаких свидетельств того, что Анкара как-либо изменила свой курс относительно приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил в четверг на брифинге для журналистов.

"У нас нет свидетельств того, что они поменяли курс и пытаются пойти в другом направлении", - сказал он.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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