В США заявили о расхождении с Турцией по вопросу морского шельфа у греческих островов

АФИНЫ, 12 декабря. /ТАСС/. США считают, что греческие острова, как и континентальная часть Греции, обладают морским шельфом. Об этом заявил в четверг посол США в Греции Джеффри Пайетт, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Пайетт прокомментировал подписанный Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, который игнорирует наличие у греческих островов морского шельфа.

"Мы получили теперь данные тексты и завершили юридический анализ меморандума Турции и Ливии. Правовая точка зрения США заключается в том, что утверждения турецкого правительства по поводу его претензий на морские зоны, и, в частности, на континентальный шельф, отличаются от нашего юридического анализа и юридического анализа Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о статусе островов", - сказал посол.

По словам Пайетта, "населенные острова в соответствии с международным правом имеют право на такой же подход, что и континентальные территории".

В то же время посол подчеркнул, что "правильный подход к этим вопросам заключается не в односторонних декларациях, которые игнорируют позиции затронутых государств, в данном случае Египта и Греции, а в диалоге".

Пайетт сказал, что США настаивают на том, что Восточное Средиземноморье должно быть зоной экономического сотрудничества и возможностей, и что все эти вопросы, включая энергетику, должны быть движущей силой новых рамок сотрудничества. "Именно поэтому мы поддерживаем Грецию, Израиль и Кипр в формате "3+1", поэтому госсекретарь США Майкл Помпео в марте отправился в Иерусалим для участия в конференции в формате "3+1". Вот почему помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон приехал в Афины этим летом, чтобы принять участие в первой конференции министров энергетики. Это останется нашим руководящим подходом", - сказал глава американского диппредставительства.

Джеффри Пайетт также подчеркнул важность для Вашингтона заключенного Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA) между Грецией и США, а также американской военной базы в местечке Суда на греческом острове Крит.

Реакция Греции

Греция резко отреагировала на подписанный Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, назвав его недействительным и нарушающим международное право. МИД Греции из-за данного меморандума объявил посла Ливии в Греции персоной нон грата, дипломату пришлось покинуть страну.

По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных морских зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает шельфа и ИЭЗ греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией. Это относится даже к таким крупным островам, как Крит, а также касается Кипра.

Турция опубликовала и карту таких морских зон с учетом турецко-ливийского меморандума. Меморандум уже был ратифицирован парламентом Турции и утвержден президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который сообщил, что отправит этот документ на регистрацию в ООН.

Во вторник на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сообщил, что Греция направила послания генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН, требуя осудить меморандум по морским зонам, подписанный Турцией и Ливией, а также не регистрировать его в ООН.

В посланиях отмечалось, что турецко-ливийское соглашение "было заключено недобросовестно и нарушает морское право, поскольку морские зоны Турции и Ливии не являются смежными, а также не существует общей морской границы между двумя государствами". Кроме того, как отметил Пецас, в послании подчеркивается, что "соглашение не принимает во внимание греческие острова и их право иметь морские зоны (континентальный шельф и исключительные экономические зоны)".