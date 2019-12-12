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Пашинян назвал историческим событием резолюцию Сената США о признании геноцида армян

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что принятие Сенатом Конгресса США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи является историческим событием. Об этом он написал в четверг вечером в своем Facebook.

"Сенат США единогласно принял резолюцию, которая признает и осуждает геноцид армян. Воистину это историческое событие", - отметил глава армянского кабмина.

Пашинян также прокомментировал резолюцию в своем микроблоге в Twitter, отметив, что "факт признания геноцида армян в Османской империи является победой справедливости и правды". "От имени всего армянского народа выражаю благодарность Сенату США за этот важный шаг. Этим мы воздаем почести 1,5 млн невинных жертв", - написал он.

Сенат Конгресса США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918 годы).

Теги
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