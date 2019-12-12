Языковой омбудсмен Украины обещает штрафовать депутатов за использование русского языка

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что депутатов и чиновников будут штрафовать за публичные выступления на русском языке. Об этом сообщило в четверг агентство УНН.

На вопрос журналиста, будет ли она добиваться наказания должностных лиц за выступления на русском, языковой омбудсмен дала положительный ответ, пояснив: "Это нарушение языкового закона".

"У нас все чиновники, судьи, все учителя... законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия - это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой", - цитирует Монахову украинское агентство УНН. "Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться, - пообещала она.

"Мы будем мониторить выполнение языкового закона, и сами будем делать им замечания. После первого замечания, если нарушения продолжаются - будет система штрафов. Максимум сегодня - это 11600 гривен ($492)", - добавила языковой омбудсмен. Монахова пояснила, что украинские граждане могут подавать жалобы на нарушения закона о государственном языке как в электронном, так и в бумажном виде.

Она рассказала, что на портале украинского языкового омбудсмена будет создан специальный раздел, на адрес которого можно будет направлять жалобы, заполнив стандартную электронную форму. Для той же цели будут созданы страницы в социальных сетях. Монахова пообещала, что электронная система подачи жалоб на нарушение закона о госязыке заработает в течение полугода. "И в бумажном варианте можно будет послать письмо, мы отвечаем на все запросы в сроки, установленные законом", - добавила омбудсмен по защите госязыка.

Монахова, ранее работавшая заведующей кафедрой журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы в городе Николаеве, была назначена языковым омбудсменом Украины в конце ноября. На нынешней неделе она рассказала на пресс-конференции, что власти Украины начнут через два или три года штрафовать население на сумму до $500 за нарушение закона о государственном языке. Она сообщила также, что планирует штрафовать даже организаторов детских кружков, если они будут вести занятия на русском языке.