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Беспорядки в Чили

Чилийские депутаты не дали ход процессу импичмента президента

Парламентарии обвиняли Себастьяна Пиньеру в нарушении конституции и считали его ответственным за систематическое нарушение прав человека во время антиправительственных протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чили в четверг не одобрила выдвижение обвинений в отношении президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за применения силы полицией на протестах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

За отказ от выдвижения проголосовали 79 парламентариев, против - 73. "Таким образом конституционное обвинение президенту Себастьяну Пиньере не предъявлено", - говорится в сообщении.

Ранее парламентская комиссия, в которую входили пять депутатов, выбранных случайным образом, одобрила выдвижение обвинений. Парламентарии обвиняли Пиньеру в нарушении конституции и считали его ответственным за систематическое нарушение прав человека во время антиправительственных протестов.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

По данным Национального института прав человека республики, во время протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 3,4 тыс. человек. По более чем 700 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
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