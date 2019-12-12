Киев определил новые участки для отвода вооружений в Донбассе

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона готовит для минских переговоров Контактной группы, которые запланированы на 18 декабря, несколько альтернативных предложений для разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в четверг сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках подгруппы по вопросам безопасности будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он в интервью украинскому агентству УНИАН.

По словам министра, позиция Киева заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участков мы договоримся", - добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать "максимально быстро". "У нас есть комбинация из участков, которые мы хотим [согласовать]. <...> Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько [предложений по разведению], которые позволят нам маневрировать во время переговоров", - сказал Пристайко.

В ноябре 2019 года завершение отвода сил и средств у Петровского завершило процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.