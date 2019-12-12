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Джонсон призвал консерваторов праздновать победу после парламентских выборов

Британский премьер поблагодарил однопартийцев и сторонников тори

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов правящей в стране Консервативной партии праздновать победу после состоявшихся в королевстве 12 декабря парламентских выборов. Такой призыв содержится в послании, которое после окончания голосования получили от Джонсона по электронной почте члены партии тори.

"Я надеюсь, что этой ночью у вас будет веселый праздник, - написал лидер консерваторов в документе, текст которого проводит агентство Reuters. - Вы были движущей силой этой избирательной кампании. Без вас у нас ничего бы не вышло".

После публикации результатов экзитпола, предсказывающего консерваторам уверенную победу на выборах, Джонсон в своем Twitter также поблагодарил однопартийцев и сторонников тори. "Благодарю всех в нашей великой стране, кто голосовал, был добровольцем [на выборах] и баллотировался в парламент. Мы живем в величайшей демократической стране в мире", - написал он.

Если данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, подтвердятся, консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года, и гарантируют себе большинство в 650-местной Палате общин. На практике это будет означать, что партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты, и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из ЕС до 31 января 2020 года.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, 191 мандат, то есть на 71 меньше, чем до выборов.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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