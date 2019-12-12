Британские лейбористы не исключили отставки лидера партии после провала на выборах

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Британская оппозиционная Лейбористская партия не исключила, что ее лидеру Джереми Корбину придется уйти в отставку после провала партии на досрочных парламентских выборах. Об этом заявил в четверг в интервью Би-би-си "министр финансов" теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл.

Как свидетельствуют предварительные результаты состоявшегося 12 декабря волеизъявления, правящая Консервативная партия может получить подавляющее большинство мест в нижней палате. Если данные экзитпола подтвердятся, то тори под руководством премьер-министра Бориса Джонсона смогут рассчитывать на 368 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Это на 50 кресел больше, чем по итогам выборов 2017 года. У лейбористов, согласно данным экзитпола, 191 мандат, что на 71 меньше, чем два года назад.

Макдоннелл добавил, что победа консерваторов не обязательно будет означать быструю реализацию Brexit. По его словам, процесс выхода из ЕС грозит затянуться на годы, при этом риск Brexit по жесткому сценарию, без сделки, сохраняется.

"Мы должны увидеть окончательные результаты. Необходимые решения [об отставках членов руководства партии] будут приняты после этого. Это будут решения, соответствующие интересам нашей партии", - сказал он. Макдоннелл признал, что он шокирован результатом экзитпола, а надежды лейбористов на то, что социальные проблемы будут для электората актуальнее вопроса о Brexit, не оправдались.

По данным британских СМИ, в случае отставки Корбина именно Макдоннелл будет исполнять обязанности главы партии до избрания нового лидера. Тем не менее сам 68-летний Макдоннелл едва ли может рассчитывать на то, чтобы сменить Корбина. Как ожидается, он уступит дорогу новому поколению политиков. "Если эти цифры верны, то это, вне сомнения, сокрушительный результат как для нас, так и для всех тех, кто нуждался в победе лейбористов для улучшения своей жизненной ситуации", - сказал в эфире Sky News другой член теневого кабинета партии Барри Гарднер.

Подсчет голосов будет вестись всю ночь, к утру ожидается объявление окончательных итогов.