Эксперт предсказал быструю отставку лидера британских лейбористов после провала на выборах

ЛОНДОН, 13 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Причина успеха Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах кроется в грубейших ошибках лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, отставка которого теперь неминуема. Такое мнение высказал в четверг в разговоре с корреспондентом ТАСС главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос, комментируя данные экзитпола прошедших 12 декабря в стране выборов.

Как свидетельствуют предварительные результаты волеизъявления, правящая Консервативная партия находится на пути к уверенному большинству. Если данные экзитпола подтвердятся, то тори под руководством премьер-министра Бориса Джонсона смогут рассчитывать на 368 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Это на 50 кресел больше, чем по итогам выборов 2017 года. У оппозиционных лейбористов - 191 мандат, что на 71 меньше, чем два года назад.

"Я не удивлен этими результатами. Консерваторы побеждают по одной причине - предательство Джереми Корбином своих самых преданных избирателей в центральной и северной Англии. Они истинные социалисты, яростно не принимающие Евросоюз. Для них заявление их лидера, что он проведет повторный референдум по вопросу членства Великобритании в составе ЕС, его презрение к избирателям из рабочих районов, которые [в 2016 году] проголосовали за Brexit, означало, что они массово покинут партию", - сказал политолог.

"Конечно, это экзитпол, но он обычно предсказывает верный исход. Сейчас немыслимо, чтобы консерваторы не победили с большим преимуществом", - заметил Пападопулос.

Во время предвыборной кампании Корбин долгое время не мог сформулировать позицию по Brexit. В итоге пообещал, что в случае победы его правительство за три месяца согласует с ЕС новое соглашение по Brexit, а в течение шести месяцев вынесет его на суд народа.

Антирекорд Корбина

Эксперт не сомневается, что Корбина ждет отставка. "Он покинет пост лидера партии в статусе самого плохого лидера Лейбористской партии в современной истории. Он даже обновит антирекорд Майкла Фута, установленный на выборах 1983 года. Тогда лейбористы провели в Палату общин 209 депутатов", - сказал главный редактор Politics First.

Пападопулос ни секунды не сомневается, что теперь королевство покинет Евросоюз до 31 января 2020 года, как то обещал Джонсон. "Великобритания совершенно точно выйдет из ЕС в начале следующего года, возможно, до конца января", - сказал собеседник ТАСС.

Досрочные выборы в парламент, проведения которых долго добивался Джонсон, были назначены в конце октября. С их помощью глава правительства меньшинства решил вывести из тупика ситуацию вокруг Brexit. Текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутого предшественницей Джонсона, Терезой Мэй, трижды отклонялся депутатами британского парламента. Новый премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог.

Подсчет голосов будет вестись всю ночь, а уже к утру ожидаются объявление окончательных итогов выборов.