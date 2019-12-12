Bloomberg: Помпео пришлось вмешаться, чтобы разблокировать помощь Ливану на $115 млн

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео был вынужден лично вмешаться, чтобы добиться от Агентства международного развития США (USAID) выделения Ливану очередного транша экономической помощи в размере $115 млн после месячной задержки. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

По их данным, приостановку выделения американской экономической помощи Ливану санкционировала заместитель директора USAID Бонни Глик по итогам совещания со старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Викторией Коутс. Помпео в четверг лично позвонил Глик и отдал ей распоряжение разморозить очередной транш помощи Ливану на экономическое развитие.

Агентство напоминает, что в начале ноября сходная ситуация произошла с траншем в $105 млн, предназначенным для нужд безопасности Ливана. Подобные задержки, согласно публикации, обусловлены жесткой позицией ряда сотрудников администрации США, обеспокоенных растущей ролью в ливанском правительстве шиитской партии "Хезболлах", признанной в США террористической организацией. Как сообщил новостной портал Naharnet, новое правительство Ливана будет состоять из 24 министров, в состав кабинета войдет в качестве госминистра Мухаммед Фнейш, представляющий "Хезболлах".

Bloomberg считает, что одной из иллюстраций размежевания внутри администрации США служит недавняя задержка выделения американской военной помощи Украине. Эта тема стала актуальной из-за скандала вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшего в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении хозяина Белого дома. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.