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Меркель: саммит ЕС подчеркнул приверженность изменению энергетической политики

Польша пока не смогла присоединиться к соглашению, отметила канцлер Германии

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза подчеркнули приверженность достижению цели нулевого выброса вредных веществ в атмосферу, но Польша пока не смогла присоединиться к соглашению ЕС по климату. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

"Мы все заявили о приверженности цели достижения до 2050 года нейтральности с точки зрения выбросов вредных веществ. Одно государство - это Польша - сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации", - сказала канцлер. По ее словам, к этому вопросу лидеры ЕС вернутся в июне следующего года.

"Но в целом это большой прогресс", - констатировала Меркель. "Таким образом, сегодня была продемонстрирована серьезная приверженность Европейского совета тому, что мы полностью изменим нашу энергетическую политику с целью достигнуть нейтральности с точки зрения климата и тем самым добиться трансформации экономики, чтобы она стала экологически чистой", - сказала она.

Канцлер сообщила, что в четверг тема климата была главной во время дискуссий на саммите. "Я в принципе довольна, раскола в Европе нет, но есть одно государство, которому требуется немного времени, чтобы обдумать насчет имплементации. Но я думаю, что у нас есть хорошие перспективы на успех", - подытожила Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПольша
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