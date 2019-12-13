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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

СМИ: западные дипломаты покидают столицу Ливии после начала нового штурма сил Хафтара

Сотрудники дипмиссий направляются в район Джанзур, сообщил телеканал Al Arabiya

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Дипломаты западных стран начали покидать столицу Ливии после того, как командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, сотрудники дипмиссий направляются в район Джанзур на западе столицы, чтобы затем покинуть Ливию морским путем. Никаких официальных подтверждений от посольств иностранных государств и властей Триполи на данный счет пока не поступало.

В четверг вечером Хафтар в обращении к нации заявил о том, что ЛНА начинает "решающую битву и наступление в самое сердце столицы". По поступающей информации, вслед за его заявлениями армия перешла к активному штурму формирований, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, уже отбила ряд позиций противника на окраинах главного города страны и вошла в него, развивая наступление и пытаясь одновременно установить контроль над побережьем страны. В то же время сторонники триполийского кабмина привели свои силы в состояние полной боевой готовности и утверждают, что успешно отбивают атаки хафтаровцев, называя последние действия фельдмаршала "самоубийством".

Командующий ЛНА еще 4 апреля отдал приказ о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные заседающему там ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, силы Хафтара закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои.

Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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