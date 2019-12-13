ЕС ожидает от Джонсона скорейшей ратификации соглашения о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Евросоюз ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одержавшего победу на парламентских выборах в четверг, скорейшей ратификации соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом заявил в пятницу глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на второе рабочее заседание саммита ЕС.

"Я хочу поздравить Бориса Джонсона с победой. Мы ожидаем голосования [в британском парламенте] по соглашению о выходе как можно раньше, - заявил он. - Это позволит нам спокойно и своевременно перейти ко второму этапу переговоров - о будущих отношениях Великобритании и ЕС".

По его словам, Евросоюз готов в любой момент начать второй этап переговоров, чтобы договориться "о будущем торговом соглашении, которое обеспечит сбалансированные условия для всех сторон".

К настоящему моменту подсчет голосов после выборов завершился на всех участках, кроме двух. Консерваторы уверенно лидируют, получив 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Лейбористы же потерпели сокрушительное поражение.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС, которое парламент Великобритании не мог утвердить с декабря 2018 года. Это позволит завершить выход Великобритании из ЕС к 31 января 2020 году. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону. В соответствии с базовыми документами Евросоюза, Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении покинуть ЕС.