Суд признал коррупционером главу Антикоррупционного бюро Украины Сытника

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об административном нарушении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, который организовал себе элитный отдых за чужой счет. Таким образом, это является основанием для освобождения его с занимаемой должности, поскольку Сытник попадает в реестр коррупционеров. Об этом в пятницу сообщило издание "Деловая столица".

"Суд решил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Артема Сытника и оставить в силе решение суда первой инстанции о вине Сытника в совершении админнарушения", - заявил судья, которого цитирует СМИ.

По выводам обвинения, отдых в охотничьих угодьях в Ровенской области, оплаченный местным бизнесменом, является "коррупционным подарком", несмотря на все аргументы защиты. Сытник также настаивает на своей невиновности.

Ранее Сарненский суд Ровенской области признал Сытника виновным по делу об элитном отдыхе за чужой счет на территории охотничьего хозяйства и присудил ему штраф в размере 3400 гривен (около $140).

Год назад Генпрокуратура составила административный протокол, касающийся отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, а он не указал сумму в декларации. Сытник, утверждали в прокуратуре, не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен (около $1 тысячи).

Сытник возглавил НАБУ с момента его основания в апреле 2015 года.