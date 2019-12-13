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В ЕК считают, что свобода СМИ на Украине соблюдается, несмотря на убийства журналистов

Еврокомиссия также отмечает, что Украина должна активнее переходить на европейские нормы по регулированию аудиовизуального контента в СМИ и защите интеллектуальной собственности

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Свобода СМИ на Украине, в целом, соблюдается, несмотря на безнаказанные убийства журналистов, акты физического насилия и запугивания журналистов. Это написала Еврокомиссия в своем годовом отчете о реализации Соглашения об ассоциации и программы реформ в этой стране. Доклад опубликован в пятницу под заголовком "Соглашение об ассоциации продолжает сближать Украину и ЕС".

"Свобода СМИ в широком смысле соблюдается на Украине, однако еще случаются физические нападения на журналистов, в том числе с фатальными последствиями (убийства - прим. ТАСС), а также случаи запугивания журналистов и работников СМИ. Отмечается, что виновные редко привлекаются к ответственности за эти действия. Расследование резонансного убийства известного журналиста Павла Шеремета в 2016 году не принесло результата. Также государственная служба телевещания, созданная в 2017 году, остается недофинансирована в 2019 году на 50%", - пишет Еврокомиссия.

ЕК также отмечает, что Украина должна активнее переходить на европейские нормы по регулированию аудиовизуального контента в СМИ и защите интеллектуальной собственности.

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