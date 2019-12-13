СМИ: лидеры Италии, Франции и Германии согласовали совместную декларацию по Ливии

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Италия, Франция и Германия призвали к немедленному прекращению военных действий в Ливии и возвращению за стол переговоров под эгидой ООН. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, декларация была обнародована на саммите ЕС.

"Призываем все стороны ливийского конфликта, а также международных игроков возобновить переговорный процесс под эгидой ООН", - говорится в документе, в котором три европейских лидера выражают полное доверие и поддержку специальному представителю генсека ООН по Ливии Гасану Саламе. Конте, Макрон и Меркель считают, что важную роль в процессе урегулирования должны взять на себя Африканский союз и Лига арабских государств.

"Необходимо добиться полного прекращения всех военных действий, гарантий сохранения территориальной целостности, независимости и государственного суверенитета Ливии, что в интересах не только ливийского народа, но и населения всего средиземноморского региона", - говорится в декларации. В заключение три лидера отметили, что работают над скорейшим проведением Берлинской конференции по ливийскому урегулированию. Ранее предполагалось, что встреча в германской столице, на которую не планировалось приглашать представителей Ливии, должна была пройти в этом месяце. Потом стали называть вероятным сроком середину января.

Сражение за Триполи

В четверг командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о том, что ЛНА начинает "решающую битву и наступление в самое сердце столицы". По поступающей информации, вслед за его заявлениями армия перешла к активному штурму формирований, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, уже отбила ряд позиций противника на окраинах главного города страны - Триполи - и вошла в него, развивая наступление и пытаясь одновременно установить контроль над побережьем страны. В то же время сторонники триполийского кабмина привели свои силы в состояние полной боевой готовности и утверждают, что успешно отбивают атаки хафтаровцев, называя последние действия фельдмаршала "самоубийством".

Командующий ЛНА еще 4 апреля отдал приказ о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные заседающему там ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, силы Хафтара закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои.

Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Специальный представитель генсека ООН по Ливии Гасана Саламе заявляет, что обострение военной ситуации и продвижение Хафтара обусловлено внешней поддержкой, включая поставки оружия.