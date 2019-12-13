{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: лидеры Италии, Франции и Германии согласовали совместную декларацию по Ливии

Они призвали все стороны ливийского конфликта, а также международных игроков возобновить переговорный процесс под эгидой ООН

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Италия, Франция и Германия призвали к немедленному прекращению военных действий в Ливии и возвращению за стол переговоров под эгидой ООН. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, декларация была обнародована на саммите ЕС.

"Призываем все стороны ливийского конфликта, а также международных игроков возобновить переговорный процесс под эгидой ООН", - говорится в документе, в котором три европейских лидера выражают полное доверие и поддержку специальному представителю генсека ООН по Ливии Гасану Саламе. Конте, Макрон и Меркель считают, что важную роль в процессе урегулирования должны взять на себя Африканский союз и Лига арабских государств.

"Необходимо добиться полного прекращения всех военных действий, гарантий сохранения территориальной целостности, независимости и государственного суверенитета Ливии, что в интересах не только ливийского народа, но и населения всего средиземноморского региона", - говорится в декларации. В заключение три лидера отметили, что работают над скорейшим проведением Берлинской конференции по ливийскому урегулированию. Ранее предполагалось, что встреча в германской столице, на которую не планировалось приглашать представителей Ливии, должна была пройти в этом месяце. Потом стали называть вероятным сроком середину января.

Сражение за Триполи

В четверг командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о том, что ЛНА начинает "решающую битву и наступление в самое сердце столицы". По поступающей информации, вслед за его заявлениями армия перешла к активному штурму формирований, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, уже отбила ряд позиций противника на окраинах главного города страны - Триполи - и вошла в него, развивая наступление и пытаясь одновременно установить контроль над побережьем страны. В то же время сторонники триполийского кабмина привели свои силы в состояние полной боевой готовности и утверждают, что успешно отбивают атаки хафтаровцев, называя последние действия фельдмаршала "самоубийством".

Командующий ЛНА еще 4 апреля отдал приказ о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные заседающему там ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, силы Хафтара закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои.

Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Специальный представитель генсека ООН по Ливии Гасана Саламе заявляет, что обострение военной ситуации и продвижение Хафтара обусловлено внешней поддержкой, включая поставки оружия.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияИталияФранцияЛивияМакрон, ЭмманюэльКонте, Джузеппе
Реклама на ТАСС
Генпрокуратура Украины засекретила информацию по уголовному делу Порошенко
Имя Порошенко фигурирует не менее чем в 13 уголовных делах, возбужденных на Украине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС