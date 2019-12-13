В Пентагоне озабочены укреплением военного потенциала России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. США рассматривают Россию и Китай в качестве основных соперников, особую озабоченность в Вашингтоне вызывает расширение возможностей Москвы и Пекина в космосе и киберпространстве. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер в нью-йоркской организации "Совет по международным отношениям" (Council on Foreign Relations).

"Мы вступили в новую эру соперничества великих держав, - отметил он. - Во-первых, Китай, во-вторых, Россия представляют сейчас для Министерства обороны США главное направление деятельности. Обе страны быстро модернизируют вооруженные силы и расширяют свои возможности, в том числе в космосе и киберпространстве". По словам министра, Китай "расширяет свое экономическое присутствие в странах Азии". Россия же, по утверждению Эспера, "пытается внести раскол в ряды НАТО".

"Наша национальная стратегия в области обороны строится прежде всего с учетом России и Китая, мы также озабочены действиями государств-изгоев, мы должны сохранять потенциал для участия в мелких вооруженных конфликтах, поскольку экстремистские организации по-прежнему представляют угрозу", - продолжал он.

"Вот классический пример: мы привыкли закупать военную технику, например самолеты для ведения разведки, которые пригодны для использования в Афганистане или странах Африки, но будет ли такая техника пригодна для использования против России или Китая, которые обладают современными ракетами, способными сбивать такие самолеты? Мы должны отказываться от приобретения техники, пригодной для операций в Афганистане, и закупать технику, созданную с использованием технологий "стелс", которая может быть использована против России или Китая", - заявил Эспер.

Как подчеркнул министр, он намерен "добиваться перехода от обеспечения войск той боевой техникой, которая пригодна для конфликтов малой интенсивности, к той технике, которая соответствует эре соперничества великих держав".

Холодная война с Китаем

Эспер отметил, что США не находятся в состоянии холодной войны с Китаем.

"Думаю, преждевременно называть это холодной войной", - заявил он, отвечая на вопрос о том, вступили ли США в холодную войну с Китаем.

"Торговля - важный элемент наших отношений с Китаем, - отметил министр обороны США. - Чем больше договоренностей нам удастся достичь в этой области, тем более устойчивой будет торговля и это важно для наших двусторонних отношений". "Я не хочу, чтобы Китай был нашим врагом, Китаю нет необходимости быть нашим врагом, - заявил он. - Конечно, сейчас эпоха соперничества между великими державами и мы соперничаем с ними, но, думаю, что чем больше мостов, в том числе в сфере экономики, мы наведем в отношениях с Китаем, тем лучше".

"Важно, чтобы Китай в предстоящие десятилетия двигался в правильном направлении, становился частью мирового порядка, а не нарушал его", - добавил Марк Эспер.

"Совет по международным отношениям" - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, ее членами являются около 4,9 тыс. бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.