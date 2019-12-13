ВВС Ливийской национальной армии атаковала позиции сил столичного правительства в Мисурате

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла в пятницу серию ударов по позициям сил Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа к востоку от Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В частности, бомбардировке подверглось летное училище, расположенное в городе Мисурата в 200 км от столицы. Как утверждает командование ВС, именно с его территории был запущен турецкий беспилотный летальный аппарат Bayraktar TB2, который днем был сбит хафтаровцами в районе боевых действий в Триполи. Налетам подверглись и другие цели противника.

Беспилотник был уничтожен отрядами ЛНА в южном предместье столицы Айн-Заре, где армия продолжает развивать наступление. Ранее сообщалось, что штурмующим войскам удалось установить контроль над активно использовавшимся для контратак силами триполийского кабмина военным лагерем Хамза. Бои идут в районах Эль-Азизии, Халля-эль-Фурджан (в 10 км к югу от центра Триполи) и трассы вблизи давно нефункционирующего столичного международного аэропорта.

В четверг вечером Хафтар в обращении к нации заявил о том, что ЛНА начинает "решающую битву и наступление в самое сердце столицы". Сторонники ПНС привели свои силы в состояние полной боевой готовности и утверждают, что успешно отбивают атаки хафтаровцев, называя последние действия фельдмаршала "самоубийством".

Командующий ЛНА еще 4 апреля отдал приказ о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные заседающему там ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, силы Хафтара закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои. Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.