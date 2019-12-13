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Кризис на Украине

ДНР не признает одностороннюю "децентрализацию" власти

Так глава республики Денис Пушилин прокомментировал внесение в Раду проекта изменений в конституцию Украины относительно децентрализации

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) не признает одностороннюю "децентрализацию" власти, которую собирается провести Киев. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя внесение в Верховную раду проекта изменений в конституцию Украины относительно децентрализации.

"В связи с внесением в Верховную раду проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей. - Так написано в минских соглашениях и в итогах парижского саммита "нормандской четверки". Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группе 18 декабря".

"Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию", - подчеркнул глава ДНР.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

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Кризис на Украине
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