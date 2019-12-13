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Спикер словацкого парламента гордится активным участием в развитии отношений с Россией

Андрей Данко считает необходимым активизировать торгово-экономическое взаимодействие Братиславы с Москвой

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко заявил в пятницу вечером, что гордится своим активным участием в развитии отношений с Россией. Слова политика привело Словацкое радио.

"Я горд за это [деятельностью по укреплению словацко-российских отношений], - подчеркнул он. - Я горд, что мне удалось организовать поездки в РФ десятков [словацких] предпринимателей и помочь им в налаживании связей [с российскими партнерами]".

Данко считает необходимым активизировать торгово-экономическое взаимодействие Словакии с РФ, не взирая на действующие антироссийские санкции. "Россия не находится ни в какой изоляции. Это огромная страна с гигантскими возможностями. Несмотря на санкции, там растут инвестиции, поступающие из Германии, Франции и США", - сказал глава словацкого парламента.

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