{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джулиани уведомил Трампа о получении важной информации после поездки на Украину

Адвокат сообщил, что готовит на основе полученных данных 20-страничный доклад для американского президента

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани полагает, что во время поездки на Украину и в ряд других стран он собрал важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Об этом юрист сообщил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано в пятницу.

Как рассказал Джулиани, он вернулся в США в минувшую субботу. Ему сразу же позвонил Трамп и спросил: "Что удалось получить?" Как сообщил адвокат, он ответил следующее: "Больше, чем ты можешь представить". Джулиани пояснил, что сейчас на основе полученных данных готовит для Трампа 20-страничный доклад.

Адвокат ранее заявлял, что на Украине от бывших и действующих официальных лиц он рассчитывал получить материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов к коррупции. Ранее Джулиани написал в Twitter, что "Байден и другие официальные лица из администрации [экс-президента США Барака] Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 года по 2016 год". По сведениям газеты, Джулиани с целью сбора указанной информации посетил, в частности, Украину, Латвию и Кипр.

Как отмечает издание, Джулиани ранее побеседовал с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. Адвокат содействует проведению съемок фильма сети One America News Network. Фильм якобы призван подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа. В фильме, в частности, речь будет идти о газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Джулиани сообщил журналистам, что он обычно разговаривает по телефону с Трампом несколько раз в неделю. Адвокат также выразил уверенность в том, что президент США не намерен отказываться от его услуг.

Как сообщило агентство Associated Press, Джулиани в пятницу посетил Белый дом. Он приехал перед голосованием в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Данный комитет позже утвердил две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Верховный суд США отложил до марта 2020 года дела о доступе к финансовой отчетности Трампа
Окончательные вердикты будут вынесены к июню 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС