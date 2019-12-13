Джулиани уведомил Трампа о получении важной информации после поездки на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани полагает, что во время поездки на Украину и в ряд других стран он собрал важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Об этом юрист сообщил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано в пятницу.

Как рассказал Джулиани, он вернулся в США в минувшую субботу. Ему сразу же позвонил Трамп и спросил: "Что удалось получить?" Как сообщил адвокат, он ответил следующее: "Больше, чем ты можешь представить". Джулиани пояснил, что сейчас на основе полученных данных готовит для Трампа 20-страничный доклад.

Адвокат ранее заявлял, что на Украине от бывших и действующих официальных лиц он рассчитывал получить материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов к коррупции. Ранее Джулиани написал в Twitter, что "Байден и другие официальные лица из администрации [экс-президента США Барака] Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 года по 2016 год". По сведениям газеты, Джулиани с целью сбора указанной информации посетил, в частности, Украину, Латвию и Кипр.

Как отмечает издание, Джулиани ранее побеседовал с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. Адвокат содействует проведению съемок фильма сети One America News Network. Фильм якобы призван подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа. В фильме, в частности, речь будет идти о газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Джулиани сообщил журналистам, что он обычно разговаривает по телефону с Трампом несколько раз в неделю. Адвокат также выразил уверенность в том, что президент США не намерен отказываться от его услуг.

Как сообщило агентство Associated Press, Джулиани в пятницу посетил Белый дом. Он приехал перед голосованием в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Данный комитет позже утвердил две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.