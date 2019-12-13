Верховный суд США отложил до марта 2020 года дела о доступе к финансовой отчетности Трампа

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Верховный суд США вынес решение отложить до марта 2020 года рассмотрение трех дел, связанных с доступом к финансовой и налоговой отчетности главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованных в пятницу вечером судебных материалах.

"Дела будут рассматриваться в марте 2020 года", - отмечается в постановлении. Как ожидается, окончательные вердикты будут вынесены к июню следующего года.

6 декабря Верховный суд приостановил решение апелляционного суда второго округа о передаче германским Deutsche Bank и американским банком Capital One Палате представителей Конгресса финансовой документации Трампа до 13 декабря.

По данным газеты The New York Times, в мае суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск президента США, членов его семьи и группы компаний Trump Organization, просивших наделить банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы (Адам Шифф и Максин Уотерс соответственно).