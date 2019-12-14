СМИ: кипрский аэродром станет базой турецких беспилотников для поиска углеводородов

НИКОСИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Коммерческий аэродром в оккупированной турецкими войсками северной части Кипра станет основным местом базирования беспилотных летательных аппаратов Турции, которые занимаются поиском углеводородов в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщила вечером в пятницу газета Cyprus Mail со ссылкой на турецкие источники.

Речь идет об аэродроме Лефконико (турецкое название - Гечиткале) в одноименном городке, который расположен к северо-западу от Фамагусты. Ожидается, что беспилотники, как безоружные, так и оснащенные вооружениями, уже с 16 декабря начнут вылетать оттуда на поиски энергетического сырья в районе газового месторождения на кипрском шельфе. Правда, Турция уверяет, что осуществляет буровые работы либо на своем собственном шельфе, либо на тех территориях кипрского шельфа, правом на освоение которых, по ее утверждению, обладают именно турки-киприоты.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.