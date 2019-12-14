{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: каждый пятый житель Гонконга живет за чертой бедности

По данным доклада правительства, одной из причин ухудшения ситуации стало "ускорение демографического старения населения"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,4 млн жителей Гонконга или 20,4% населения живут за чертой бедности, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post со ссылкой на данные правительственного доклада.

В документе отмечается, что одной из причин ухудшения ситуации стало "ускорение демографического старения населения".

Представители общественных групп, ученые и законодатели выразили озабоченность увеличением доли бедных людей за год на 0,3 процентных пункта и призвали власти принять меры.

В Гонконге - одном из самых дорогих городов мира - установленный властями порог бедности предполагает ежемесячный доход для одного человека в размере 4 тыс. гонконских долларов ($513). Для семьи из двух человек эта цифра определена на уровне 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.), для домохозяйств из трех человек - 16,5 тыс. гонконгских долларов ($2,1 тыс.).

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Ранее в Конгрессе утвердили две статьи обвинения против президента США в рамках импичмента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС