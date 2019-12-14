Мадуро прилетел на Кубу для участия в саммите стран АЛБА

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы прибыл в пятницу на Кубу, где он примет участие во встрече представителей стран - участниц Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которая состоится в субботу. Об этом политик сообщил в Twitter.

"Мы находимся на нашей любимой Кубе для участия в XVII саммите АЛБА. Это важная встреча на высшем уровне, которая подает сигнал надежды и единения свободным народам, подтверждая, что новый мир возможен. Вместе мы победим!", - написал он.

По данным Кубинского агентства новостей, на встрече запланировано обсуждение экономического сотрудничества в условиях санкций со стороны США в отношении ряда стран - членов объединения. Также возможно обсуждение инициатив создания Банка АЛБА.

Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят девять стран: Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.