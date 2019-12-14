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Кризис на Украине

ЛНР требует от Киева согласовать с Донбассом поправки в конституцию Украины

Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что Луганск не признает никаких "децентрализаций"

ЛУГАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика настаивает на том, чтобы Киев согласовал с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) поправки в конституцию Украины в части децентрализации. Такое заявление сделал председатель Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко.

"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение проект изменений в конституцию в части децентрализации власти на Украине. Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров "нормандской четверки", - цитирует Мирошниченко Луганскинформцентр.

Председатель подчеркнул, что, согласно минскими соглашениям, "все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с Луганской и Донецкой народными республиками".

"Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с ЛНР И ДНР, и требуем обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске 18 декабря", - заявил Мирошниченко.

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации 13 декабря. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Теги
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