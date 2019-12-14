В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами

ТАСС, 14 декабря. По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни. Об этом в субботу сообщило министерство обороны страны на своей странице в Twitter.

"Вчера в 9 часов вечера (20:00 мск - прим. ТАСС) девять солдат национальной армии Афганистана были убиты террористами из "Талибана" в уезде Карабах провинции Газни", - говорится в сообщении ведомства.

Агентство "Синьхуа", в свою очередь, сообщило, что в результате нападения радикалов погибли 25 военнослужащих.