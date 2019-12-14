В Риме прошла акция за справедливое общество нового социального движения "Сардины"

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на одной из центральных площадей Рима - Сан-Джованни-ни-Латерано - на общественную демонстрацию под лозунгом нового движения "Сардины". Организаторы акции стремятся привлечь внимание правящих кругов к многочисленным актуальным проблемам - от молодежной безработицы и последствий климатических изменений до участившихся случаев расизма и антисемитизма, а также выступают против популистских методов ведения политики.

По данным римской полиции, в акции приняли участие 35 тыс. человек, сообщает агентство ANSA. При этом организаторы настаивают, что на площади собрались более 100 тыс. человек. Акция носила мирный характер. Маттиа Сантори, молодой человек, официально выступающий от имени "Сардин", сказал, что цель акции - "заполнить площадь и изменить восприятие политики" - достигнута. При этом организаторы не ассоциируют себя ни с одной политической силой, получая при этом поддержку от многих представителей политических сил и властей. Так, свою симпатию "Сардинам" выразил официально беспартийный премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Представительница правящего "Движения "5 звезд" мэр Рима Вирджиния Раджи назвала римскую демонстрацию "прекрасным народным праздником". Лидер другой правящей партии (Демократической партии) и губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти написал в своем Twitter, что "нужно вместе менять Италию".

Ряд акций "Сардин" за последние два месяца прошел в разных городах Италии, собирая по несколько десятков тысяч участников. В Риме "Сардины" выступили впервые. Первая акция нового общественного движения прошла в Болонье, административном центре области Эмилии-Романье, где в январе будущего года должны пройти административные выборы, которые, как ожидается, станут показательными для общей политической ситуации, расклада сил и популярности коалиционного кабинета "Движения "5 звезд", неуклонно теряющего популярность, и Демпартии.

Что такое "Сардины"

Считается, что акция с ироничным названием "Сардины" получила толчок как ответ на растущую популярность правых партий, главным образом партии Маттео Сальвини "Лига". Последняя получает небывалую поддержку по всей стране и имеет все шансы по итогам январских выборов получить наибольшее число голосов в Эмилии-Романье, которая всегда считалась форпостом левых идей. Но одновременно "Сардины", объединяющие в основном молодежь, стали и некой реакцией на разочарование избирателей "Движением "5 звезд", которое позиционировало себя как альтернатива устаревшим традиционным политикам.

В итоге "Сардины", носившие изначально левую окраску, привлекли и многих сторонников партии "Вперед, Италия". Так, свою поддержку им высказала спутница экс-премьера и лидера "Вперед, Италии" Сильвио Берлускони Франческа Паскале. Характеризуя себя как неполитическое движение, "Сардины" не делают исключений ни для кого. В связи с этим возникла полемика, поскольку в римской демонстрации хотели принять участие сторонники крайне правой "Новой силы", которая считается неофашистской организацией. Для нового общественного движения это стало бы дискредитирующих фактом, поскольку Болонья, где "Сардины" родились, является одним из форпостов борьбы с фашизмом.

Многие итальянские СМИ написали, что за "Сардинами" стоят бывшие лидеры итальянских левых - экс-премьер Романо Проди и Вальтер Вельтрони, основавшие Демпартию. Идея заключается в том, чтобы предложить альтернативу Демпартии, которая также утратила свой традиционный электорат, и создать новый левый фронт на фоне роста популярности правых. Проди публично опроверг свою причастность к "Сардинам". В свою очередь представители "Сардин" заверяют, что не намерены становиться политической партией.