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Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве

Министр кабмина Дмитрий Дубилет признал, что повысить высокопоставленным чиновникам зарплату невозможно

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей. Об этом в субботу сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, потому что многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать в 10, в 20 раз больше. И им действительно сложно поддерживать свои семьи", - сказал он в интервью телеканалу "Наш".

По словам Дубилета, в правительственную команду можно привлечь хорошие кадры, но они не могут согласиться на должности из-за уровня зарплат в госсекторе. Вместе с тем он признал, что повысить высокопоставленным чиновникам зарплату невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат в стране "это будет выглядеть плохо". На этом фоне Дубилет сообщил, что его ежемесячные траты составляют до $5 тыс.

Ранее публично на низкую зарплату пожаловался министр юстиции Украины Денис Малюська. Он сообщил, что сразу после назначения на должность получал 16 тыс. гривен ($670), а в настоящий момент его зарплата составляет 29 тыс. гривен ($1,2 тыс.). Однако и этой суммы, подчеркнул министр, ему не хватает. По данным Госстата страны, осенью 2019 года средняя зарплата украинца составляла около 10,5 тыс. гривен ($445), средняя пенсия чуть более 3 тыс. гривен ($130).

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Украина
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