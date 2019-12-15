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Токаев считает, что идею о переименовании Алма-Аты нужно обсуждать с жителями

Помощник президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал высказывания писателя Олжаса Сулейменова

НУР-СУЛТАН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что идея о переименовании Алма-Аты может обсуждаться только с учетом мнения подавляющего большинства жителей города. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС советник главы государства Ерлан Карин.

Он прокомментировал высказывания писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, заявившего о том, что президент страны в разговоре с ним "поддержал предложение о переименовании Алматы" (казах.) в Алма-Ату и возвращении городу его прежнего названия, которое существовало до 1993 года.

"Олжас Сулейменов - давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы, о чем он убедительно говорил на заседании актива города 29 октября текущего года, - отметил Карин. - Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города".

В свою очередь, аким (глава администрации) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что вопрос о переименовании на повестке дня руководства города не стоит. "Сегодня появилась информация о переименовании города Алматы. Хочу сказать, что мной такие вопросы не рассматривались и в повестке дня акимата они не стоят. Мы сейчас работаем над решением комплексных задач, которые президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед городом на активе. Выстраиваем работу по запуску принятой на днях стратегии "Алматы-2050" и пакета краткосрочных и среднесрочных планов", - написал он на своей странице в Instagram.

История города

2 марта 1927 года ЦИК и Совет народных комиссаров КазАССР принял постановление о переносе центра республики из Кызылорды в Алма-Ату, расположенную на юге Казахстана, у подножия Заилийского Алатау. Город был основан 4 февраля 1854 года по указу императора Николая I на месте казахского селения Алматы (Яблоневое). Русское военное поселение было названо Заилийским, позднее - Верным. С 1867 года поселение имело статус города, а в 1921 году Верный был переименован в Алма-Ату.

Фактически Алма-Ата стала столицей Казакской АССР в мае 1929 года, когда в город были переведены правительственные учреждения. В 1936 году Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР, в том же году она была выведена из состава РСФСР и преобразована в Казахскую ССР. В 1991 году республика обрела независимость. Ее столицей до 1997 года оставалась Алма-Ата (с 1993 года - Алматы, казах.).

В 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алма-Аты в Акмолу (позже - Астана, а ныне - Нур-Султан). Считалось, что Алма-Ата, расположенная в сейсмической зоне на юго-востоке республики, исчерпала возможности дальнейшего развития. Тем не менее, Алма-Ата - по-прежнему крупнейший город страны, его население - около 1,8 млн человек.

Теги
КазахстанСагинтаев, Бакытжан АбдировичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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