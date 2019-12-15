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Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде

При этом Антониу Гутерриш призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами прошедшей в столице Испании, Мадриде, 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), однако призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями.

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По мнению генсека ООН, международное сообщество упустило возможность показать четкие намерения противостоять климатическому кризису. "Я разочарован результатами COP-25, - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. - Международное сообщество упустило важную возможность показать возросшее стремление к смягчению последствий [изменений климата], адаптации [к ним], а также выделению средств на борьбу с климатическим кризисом".

В то же время Гутерриш отметил, что не намерен сдаваться и выразил готовность к серьезной работе в 2020 году для того, чтобы достичь поставленных учеными целей в климатической сфере. "Но мы не должны сдаваться, и я не сдамся. Я больше, чем когда-либо, готов к работе в 2020 году для того, чтобы этот год стал [временем], когда все страны направят усилия на достижение углеродной нейтральности (нулевой или отрицательный баланс выбросов углерода в рамках национальной экономики - прим. ТАСС) в 2050 году, а также на недопущение повышения средней температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия, о чем говорит нам наука", - заключил генсек ООН.

Теги
ИспанияГутерриш, Антониу
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