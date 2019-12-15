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СМИ: в Ираке обнаружено массовое захоронение более 640 человек

Как считают местные власти, погребенные, скорее всего, являются выходцами из племени "аль-мухамда"

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Массовое захоронение, в котором покоятся тела 643 мирных жителей, обнаружено вблизи иракского города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Братская могила, которая датируется 2016 годом, когда этот регион страны контролировали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), найдена в районе Эс-Саклявия в 5 км к северу от Эль-Фаллуджи. Как полагают представители местных властей, погребенные в ней, скорее всего, являются выходцами из племени "аль-мухамда". Тогда все они бесследно пропали, и до сих никто ничего не знал о их судьбе.

В числе жертв этой расправы были дети.

Экстремисты из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

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