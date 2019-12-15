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Президент Ирана поручил новому послу в России углублять отношения с Москвой

Точная дата прибытия Казема Джалали в Москву не сообщается

ТЕГЕРАН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение новому послу страны в России Казему Джалали работать над углублением отношений с Москвой.

"Президент подчеркнул необходимость усердно работать над реализацией ранее заключенных соглашений между двумя странами и углублять отношений с Москвой, - говорится в сообщении пресс-службы Роухани. - Он также обратил внимание на важность задачи по представлению Ирана российским частным и государственным инвесторам".

Отмечается, что президент Ирана встретился с Джалали перед началом его миссии в качестве посла. При этом точная дата прибытия нового представителя Тегерана в Москву не сообщается.

Назначение Джалали связано с истечением полномочий прежнего посла Ирана в России Мехди Санаи, который занимал эту должность с 2013 года. До ноября 2019 года политик был депутатом Меджлиса (парламента) страны.

Теги
ИранРоссияРоухани, Хасан
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