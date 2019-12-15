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Власти Аргентины не будут запрещать Моралесу заниматься политикой

Буэнос-Айрес считает вопрос предоставления убежища экс-президенту Боливии исключительно гуманитарным, отметил премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафьеро

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Аргентины не будет ограничивать права экс-президента Боливии Эво Моралеса, получившего статус беженца на территории Аргентины, и не будет запрещать ему заниматься политикой. Об этом заявил председатель правительства страны Сантьяго Кафьеро в интервью газете La Nación, опубликованном в воскресенье.

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"Беженцы имеют все те же права, что и граждане Аргентины. Таким образом, у него есть право на свободу самовыражения, слова и мысли и право говорить все, что он хочет. Мы не будем ограничивать его свободы", - сказал Кафьеро.

Он подчеркнул, что Буэнос-Айрес считает вопрос предоставления убежища Моралесу исключительно гуманитарным. "Мы вернемся к нашей традиционной политике (политике невмешательства в дела других стран - прим. ТАСС), такой же, которой придерживаются Мексика, Уругвай и Франция", - отметил глава правительства.

По его словам, власти Аргентины будут поддерживать усилия международной контактной группы по Венесуэле, чтобы найти "демократическое решение" кризиса в республике.

Моралес, получивший политическое убежище в Мексике после отставки с поста президента, прилетел в Буэнос-Айрес в четверг утром. Ранее правительство Аргентины предоставило ему и еще четырем бывшим членам его администрации политическое убежище. Глава МИД Аргентины Фелипе Сола в день прилета Моралеса заявил, что правительство республики попросило его "взять на себя обязательство не делать политических заявлений с территории Аргентины".

После прибытия в Аргентину Моралес подал прошение о предоставлении ему статуса беженца вместо политического убежища. Согласно аргентинскому законодательству, беженцы обладают теми же правами, что и любой иностранный граждан, получивший вид на жительство в Аргентине. В законе не говорится, что беженец не может заниматься политической деятельностью.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияМексикаУругвайВенесуэлаФранцияПолитический кризис в ВенесуэлеПолитический кризис в Боливии
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