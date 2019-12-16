Глава МИД Украины надеется на обмен и новое перемирие в Донбассе до конца года

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что на Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны стороны договорятся до конца года объявить о перемирии и обменять пленных.

"До конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных", однако, имея ввиду, что мы должны прийти к реализации формулы "всех на всех". Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление [о прекращении огня] будет 20 или 21 декабря", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью украинскому агентству УНИАН.

Кроме того, сообщил он, на этой неделе может состоятся еще "одно важное событие". "По нашей просьбе Красный Крест предпримет попытку пересечь линию [соприкосновения] и принять участие в расследовании того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести", - сказал Пристайко.

Как сообщил Вадим Пристайко, украинская сторона на ближайшем заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины намерена согласовать три или четыре участка разведения сил, которые имеют серьезное гуманитарное значение.

"Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех участках, или о скольких нам удастся договориться", - сказал он в интервью украинскому агентству УНИАН.

Согласовать участки разведения сил, по словам Пристайко, Украина рассчитает максимально быстро. "Даже следующее заседание [18 декабря] нас бы устроило", - добавил он.

В новость были внесены изменения (11.07 мск) — добавлена информация по тексту.