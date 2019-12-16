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Додон в ходе визита в Россию встретится с патриархом Кириллом

Молдавский лидер также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вице-премьером Дмитрием Козаком, с руководством "Газпрома"

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что планирует в ходе своего визита в РФ 19-20 декабря встретиться в том числе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На брифинге в четверг глава республики проинформировал, что посетит Россию, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ.

"Будут встречи с господином президентом РФ [Владимиром] Путиным, господином Козаком, с руководством концерна "Газпром", а также с патриархом Кириллом", - отметил Додон. Ранее он приглашал предстоятеля Русской православной церкви совершить пастырский визит в Молдавию до конца 2019 года.

Ранее президент Молдавии заявлял, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным до конца 2019 года в России. По словам Додона, такая возможность будет на неофициальной встрече глав государств СНГ, которая пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Молдавский лидер подтвердил свое участие в этой встрече. Он отмечал, что отношения с РФ носят стратегический характер и высказался за активизацию двустороннего диалога.

Теги
РоссияМолдавияКирилл (патриарх)Додон, Игорь
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