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Башар Асад назвал два способа вытеснения ВС США из Сирии

Президент Сирии заявил, что необходимо уничтожить террористов и привлечь на сторону Дамаска сотрудничающие с США местные формирования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает, что для вытеснения американских ВС из Сирии необходимо уничтожить террористов и привлечь на сторону Дамаска сотрудничающие с США местные формирования. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу "Феникс". Текст интервью в понедельник опубликовало сирийское государственное агентство САНА.

"Во-первых, американское присутствие в Сирии вызвано наличием на сирийских территориях террористов. Поэтому мы должны уничтожить этих экстремистов. Это у нас в приоритете. Уничтожение террористов в той или иной степени ослабит американское присутствие", - подчеркнул Асад.

Он также добавил, что в Сирии также "существуют сирийские формирования, действующие под покровительством США". "Необходимо убедить эти формирования - разными способами, в особенности посредством диалога - в том, что их переход на сторону сирийского правительства и участие в процессе освобождения всей страны отвечают общим интересам. Тогда у американского присутствия в Сирии не останется перспектив", - указал сирийский лидер.

По словам Асада, точное число присутствующих в Сирии американских военных сложно определить, поскольку речь идет не только о военнослужащих американских ВС, но также о "тысячах и даже, возможно, десятках тысяч гражданских лиц" из частных военных компаний, действующих в Сирии в сотрудничестве с США.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Вашингтон со своей стороны заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

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