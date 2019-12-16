Король Испании считает Форум "Азия - Европа" идеальной площадкой для обсуждения новых идей

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Форум "Азия - Европа" (АСЕМ) представляет собой идеальную площадку для продвижения новых идей и предложений в решающий момент в истории. Такое мнение выразил в понедельник король Испании Филипп VI на церемонии открытия 14-й встречи министров иностранных дел стран АСЕМ.

"АСЕМ является одним из самых престижных и консолидированных международных процессов диалога, - сказал испанский монарх. - Благодаря своей открытой, неформальной и постоянно развивающейся природе этом форум "Азия - Европа" является идеальной площадкой для ведения обсуждений и продвижения новых идей или предложений в переломный момент истории".

"Все народы и каждая страна должны быть причастны и вовлечены, никто не должен прятаться в изоляции, - отметил король. - Мы хотим передать единство и лидерство такой большой и разнообразной группы, как АСЕМ, в поддержке мультилатерализма и основанного на правилах международного порядка". "Учитывая глобальный характер вызовов, проблемы по-настоящему могут быть урегулированы только на международном уровне и с мультилатерализмом, который мы отстаиваем сегодня", - подчеркнул Филипп VI.

По его словам, "Организация Объединенных Наций, которая играет центральную роль, должна действовать гибко, эффективно и прозрачно, изыскивая инновационные решения для постоянно меняющихся ситуаций и обращая внимание на чаяния и потребности граждан, в том числе наиболее уязвимых, не оставляя никого позади, и помещать человеческое достоинство в центр политических действий".

"На сегодняшней министерской встрече будут рассмотрены глобальные проблемы, такие как изменение климата, повестка дня на период до 2030 года, морской мусор и микропластик, а также региональные и международные проблемы, влияющие на международную безопасность, такие как борьба с терроризмом, безопасность на море и кибербезопасность", - добавил испанский король.

Форум "Азия-Европа" - неформальное объединение двух крупнейших регионов мира с целью более эффективного решения глобальных проблем. В настоящий момент АСЕМ насчитывает 53 члена. Россия присоединилась к Форуму 5 октября 2010 года. В 2019 году встреча проходит под лозунгом "Европа и Азия: Вместе за эффективный мультилатерализм". Россию на мероприятии представляет заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.