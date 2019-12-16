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Киев упростит получение гражданства лицам с иными паспортами, за исключением российского

Глава государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк подчеркнул, что конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Получение украинского гражданства станет возможным без необходимости выхода из гражданства другой страны, за исключением России и государств миграционного риска. Об этом сообщил глава государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта. Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор (постановлением Рады признана Россия - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью "Европейской правде".

Такие меры, по словам чиновника, направлены на стимуляцию возвращения на Украину граждан, у которых в наличии паспорта иностранных государств. Вместе с тем Соколюк подчеркнул, что "конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится". "Она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства", - пояснил он.

Первый шаг к упрощению получения украинского гражданства, по словам главы миграционной службы, уже сделан. "Президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную раду. Этот документ, вероятно, еще предстоит обсудить в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу, но вектор изменений установлен президентом", - заключил Соколюк.

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