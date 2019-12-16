Доклад о "вмешательстве России" в британскую демократию одобрен для публикации

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Доклад о приписываемом России вмешательстве в британские демократические процессы был одобрен для публикации премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом информагентству Press Association заявил в понедельник официальный представитель главы правительства, добавив, что пока нельзя назвать точный срок обнародования документа, вокруг которого велось много споров в ходе предвыборной кампании.

Поскольку по итогам состоявшихся в стране 12 декабря парламентских выборов состав Палаты общин обновился, изменения произойдут и в составе межпартийного парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности. Именно этот комитет отвечал за подготовку доклада и он же, по словам представителя премьера, определит дату публикации документа.

"Премьер-министр тщательно изучил доклад, подготовленный прежним комитетом. Он уверен в том, что обнародование документа не поставит под угрозу работу тех органов, которые обеспечивают безопасность нашей страны. Вопрос о [дате] его публикации в установленном порядке решит новый состав комитета по деятельности служб разведки и безопасности", - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

В ходе предвыборной кампании британская оппозиция и ранее исключенный из Консервативной партии бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который возглавлял подготовивший доклад парламентский комитет, обвиняли Джонсона в том, что он специально отложил публикацию документа. Грив утверждал, что доклад был готов еще 17 октября, был изучен и одобрен британскими спецслужбами, однако его не торопилась утверждать премьерская канцелярия, в результате чего содержание документа так и остается в тайне.

Джонсон неоднократно называл ситуацию с докладом "чрезмерно раздутой" и подчеркивал, что в нем не содержится каких-либо свидетельств того, что Россия вмешивалась в британские выборы или референдумы, в том числе референдум о Brexit 2016 года. Вслед за своей предшественницей на премьерском посту Терезой Мэй Джонсон заявляет, что пока не видел никаких доказательств, которые подтверждали бы гипотезы о вмешательстве России в британскую демократию.

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. В начале декабря посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью журналистам российских информационных агентств заявил, что в Великобритании есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".