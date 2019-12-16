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После приглашения Зеленского третьему журналисту НТВ отказали во въезде на Украину

На сайте телеканала сообщили, что причиной отказа стало то, что он не смог подтвердить цель своего визита на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву отказали во въезде на Украину, поскольку он "не смог подтвердить" цель своего визита. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт телеканала.

"Третьему по счету корреспонденту НТВ отказали во въезде на Украину. На этот раз в Незалежную не пустили Алексея Чеботарева. Он не смог подтвердить цель своего визита на Украину", - говорится в сообщении на сайте вещателя.

Ранее во въезде на Украину отказали журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину. Запрет для Тонких, по сообщению НТВ, был связан с тем, что она в 2016 году посетила Крым. Савин, как и Чеботарев, "не смог подтвердить" цель своего визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в нормандском формате 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками.

Теги
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