После приглашения Зеленского третьему журналисту НТВ отказали во въезде на Украину

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву отказали во въезде на Украину, поскольку он "не смог подтвердить" цель своего визита. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт телеканала.

"Третьему по счету корреспонденту НТВ отказали во въезде на Украину. На этот раз в Незалежную не пустили Алексея Чеботарева. Он не смог подтвердить цель своего визита на Украину", - говорится в сообщении на сайте вещателя.

Ранее во въезде на Украину отказали журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину. Запрет для Тонких, по сообщению НТВ, был связан с тем, что она в 2016 году посетила Крым. Савин, как и Чеботарев, "не смог подтвердить" цель своего визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в нормандском формате 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками.