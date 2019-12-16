{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин США ввел санкции в отношении двух министров Южного Судана

В Вашингтоне считают, что Куол Маньянг Джуук и Мартин Элиа Ломоро несут ответственность за продолжение конфликта "в целях своего личного обогащения"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило в понедельник санкционный список по Южному Судану, добавив в него двух министров этой страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Как отмечается в тексте, министр обороны и по делам ветеранов Куол Маньянг Джуук и министр по делам кабинета министров Мартин Элиа Ломоро добавлены в санкционный список, так как несут ответственность за продолжение конфликта в Южном Судане в целях "своего личного обогащения, что ведет к еще большему страданию граждан страны".

Теги
СШАЮжный Судан
Реклама на ТАСС
СБУ инсценировала нападение на депутата Рады, чтобы выйти на злоумышленников
Ранее спецслужбы получили информацию о том, что против народного избранника планируются "действия насильственного характера"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС