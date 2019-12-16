Минфин США ввел санкции в отношении двух министров Южного Судана

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило в понедельник санкционный список по Южному Судану, добавив в него двух министров этой страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Как отмечается в тексте, министр обороны и по делам ветеранов Куол Маньянг Джуук и министр по делам кабинета министров Мартин Элиа Ломоро добавлены в санкционный список, так как несут ответственность за продолжение конфликта в Южном Судане в целях "своего личного обогащения, что ведет к еще большему страданию граждан страны".