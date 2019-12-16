СБУ инсценировала нападение на депутата Рады, чтобы выйти на злоумышленников

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на депутата Верховной рады, чтобы выйти на организатора, который планировал такое покушение. Об этом сказано в сообщении СБУ.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах", - сказано в сообщении. Украинские СМИ сообщают, что речь идет о депутате парламента, члене фракции "Слуга народа" Михаиле Ананченко, а сама инсценировка произошла в Сумах.

Ранее украинские спецслужбы получили информацию о том, что против народного избранника планируются "действия насильственного характера, связанные с его государственной и общественной деятельностью". При этом исполнители преступления получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение. "Лица, причастные к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного депутата было предотвращено", - отметили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил ранее в понедельник, что правоохранительные органы предупредили депутатов о том, что в ближайшее время могут участиться случаи нападения на парламентариев. Он также сообщил, что "есть люди", которые хотят напугать депутатов, чтобы "они не пришли в Верховную раду, когда будет голосование, или изменили свое мнение и вообще не голосовали".