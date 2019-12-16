Суд в Киеве закрыл одно из дел против экс-главы фракции Партии регионов

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева закрыл одно из уголовных дел против экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за так называемые диктаторские законы 2014 года, принятые при президенте Викторе Януковиче. Об этом в понедельник сообщили украинские СМИ.

"Печерский суд закрыл уголовное производство по обвинению бывших нардепов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за так называемые "диктаторские законы" или "законы 16 января", - сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.

В октябре 2019 года бывший первый замруководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова по делу о "диктаторских законах".

На Украине Ефремов также обвиняется в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства.

"Диктаторские законы"

Ряд законов, ставшие в дальнейшем называться "диктаторскими", были приняты Верховной радой 16 января 2014 года при президенте Викторе Януковиче. Считается, что их принятие стало одним из толчков для протестов на "майдане", так как документы вызвали возмущение общественности. Законы действовали полмесяца, после чего девять из 12 принятых актов (11 законов и одно постановление) были отменены Верховной радой, так как депутаты посчитали их способствующими развитию диктатуры. Законопроекты были раскритикованы и Западом.

К числу "диктаторских" относят закон "О судоустройстве и статусе судей", которым, кроме прочего, вводилась уголовная ответственность за клевету, ответственность за участие в массовых мероприятиях в балаклавах, масках, одежде, похожей на форму военных или полиции, разрешалась внесудебная блокировка сайтов, контроль мобильной связи и другие меры.

В ряду "диктаторских" оказались закон об ответственности за совершение административных правонарушений во время футбольных матчей, который также регулировал форму билетов на матч, на которых должны быть указаны личные данные посетителя игры; закон об ответственности за совершение административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, который предусматривал автоматическую видео- и фотофиксацию нарушений правил дорожного движения; закон о внесении изменений в регламент Верховной рады, которым снималась депутатская неприкосновенность; закон о введении заочного уголовного производства; закон, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение или разрушение памятников советским воинам, за отрицание или оправдание фашистских преступлений; закон, который предусматривал амнистию для участников протестов на "майдане", и ряд других.

Дело против Ефремова о госизмене

19 сентября стало известно о том, что украинский суд вновь смягчил меру пресечения Ефремову, который обвиняется в госизмене. В частности, суд принял решение отменить прежний домашний арест и заменить его на личное обязательство - самую мягкую меру пресечения. Ефремову разрешили больше не носить электронный браслет слежения, однако он обязан был сдать свой загранпаспорт.

В первый раз экс-руководителя фракции Партии регионов задержали в феврале 2015 года. Тогда ему предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением, но спустя год освободили под залог. Летом 2016 года Ефремов вновь был задержан, но уже по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Его обвинили в госизмене и противоправных действиях с целью изменения границ Украины, а также в содействии созданию и деятельности Луганской народной республики.

Летом 2019 года адвокаты в апелляционном суде впервые добились смягчения Ефремову меры пресечения. Он был выпущен из-под стражи и помещен под домашний арест. Защита уверена, что суд в итоге оправдает Ефремова, поскольку доказательств его вины нет. Кроме того, защита занимается привлечением к ответственности лиц, которые причастны к уголовному преследованию бывшего депутата. Адвокат Ефремова Александр Мельников не исключает, что его подзащитный подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей в течение трех лет. Тогда же он сообщил, что процесс против экс-главы фракции Партии регионов вскоре перейдет в стадию изучения материалов защиты.