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Политический кризис в Боливии

Боливия подаст международную жалобу на Аргентину из-за заявлений Моралеса

По мнению властей республики, Буэнос-Айрес "нарушает международные соглашения о предоставлении убежища"

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Боливии подаст в международные организации жалобу на Буэнос-Айрес из-за того, что экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший убежище в Аргентине, выступает с политическими заявлениями. Об этом сообщил в понедельник министр при президенте Боливии Йерко Нуньес.

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"Аргентина заинтересована в покровительстве экс-президенту Моралесу, но мы подадим жалобу в соответствующие международные инстанции", - заявил Нуньес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По мнению Нуньеса, Аргентина "нарушает международные соглашения о предоставлении убежища". Как считают власти Боливии, Моралес не имеет права заниматься политической деятельностью и делать публичные заявление о ситуации в стране. "Существуют международные соглашения, страны не могут допускать, чтобы кто-то снова подстрекал к мятежу [с их территории]", - добавил министр.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияПолитический кризис в Боливии
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